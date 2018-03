Paistab, et omaaegne koolinäidend otsustas prints Williami abikaasa Catherine'i saatuse.

Toona alles Kate Middletonina tuntud 13aastane tüdruk mängis koolinäidendis, mille videoklipp on nüüd avalikkuse ette jõudnud. Ennustaja lubab Kate'ile, et ta tutvub peagi tõelise härrasmehega, kes on rikas ning viib ta Londonisse elama. Ning pealekauba kannab tema tulevane Williami nime!