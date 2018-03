Vaiko Eplik on valinud kavasse oma repertuaarist läbi aastate selle lüürilisema poole: "Naistepäev on tore iga-aastane võimalus oma romantilise loomingu esitamiseks," ütles Eplik kõiki kuulama kutsudes.

Kavas on Johannes Brahmsi Keelpillikvintett G op. 111, nr 2, Ester Mägi "Serenaad" kahele viiulile ja vioolale ning Zoltán Kodály "Serenaad" op. 12 kahele viiulile ja vioolale. Merike Heidelberg toob välja, et naistepäevaga sobivad igati suure romantiku Johannes Brahmsi, Ungari rahvusliku temperamendiga Kodály ja meie oma rahvusromantiku Ester Mägi teosed.

Brunchert on kontsert kombineerituna varase lõunasöögiga ning kontserdi ajal on avatud laste muusikatuba. Uksed avatakse kell 11.30, kontserdi algus kell 12, orienteeruv kestus koos vaheajaga on 2 tundi.