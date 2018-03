21. veebruari telesaates “Suur lotokolmapäev” loositi välja Bingo loto jackpot summas 385 424,40 eurot, võidupileti osteti internetist. Võitjaks oli Jõgevamaalt pärit suure pere ema.

Pere elab maal ja tegeleb taimekasvatusega. Võitu käis pereema vormistamas koos kaasaga.

Naise sõnul mängib ta lotot aeg-ajalt ja on vahel ka mõned väiksemad võidud saanud. Seekordsest suurvõidust sai naine teada meiliteavitust lugedes ning kodulehelt võidusummat täpsustades ei suutnud võitja ei oma silmi ega õnne uskuda. Arvas, et küllap on tegu eksitusega – saavad ju inimesed isegi arstilt vahel kellegi teise diagnoosi...

Lotovõidust pere kellelegi rääkida ei plaani. Küll aga plaanivad nad võidusumma eest lõpule viia kodutalu renoveerimise ning osa rahast kindlasti ka laste tuleviku tarbeks investeerida.