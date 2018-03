"Eesti laulu" võitja Elina Nechayeva oli eilses "Ringvaates", kus rääkis tagasisidest oma laulule, mida järgmised kuud tema jaoks toovad ning muu hulgas pani otsestuudios ka oma 52 ruutmeetrise kleidi selga.

Elina on head tagasisidet saanud nii Järvide perekonnalt, Rein Rannapilt kui ka kuulnud, et Arvo Pärtki hoiab talle pöialt.

Kas alusseeliku kangast tehtud kleit ka Eurovisionile jõuab, selgub Elina sõnul paari päeva jooksul. "On olnud kommentaare, et see on läbi tehtud variant, aga see on ikka natukene teistmoodi," ütleb naine. "Maailmas on kõike juba mitmeid kordi läbi tehtud. Selle kleidiga on nagu ka vokaaliga, et klassikaline vokaal ja elektrooniline muusika on super sümbioos. Ja klassikaliselt pikk kleit ja elektrooniline projektsioon selle peale on järjekordne hea sümbioos," selgitab ta.

Kuigi Eurovisonini on jäänud vaid poolteist kuud, on Elinal selle aja jooksul palju teha. "Homme sõidan ma juba Helsingisse meistrikursustele, pärast seda on Paides Tšaikovski kavaga kontsert. Seejärel sõidan Pariisi meistrikursustele, siis on jälle mitu kontserti ning siis ma sõidan New Yorki meistrikursustele," räägib naine oma plaanidest.