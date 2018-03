Möödunud veebruaris tuli teatavaks rõõmus uudis - Eesti kuulsaim nõid, kolmel korral Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovis" osalenud Marilyn Kerro, ootab last. Nüüd on ka teada lapse sugu – perre sünnib tütar!

Kerro teatas oma lapseootusest sotsiaalmeedia vahendusel. Ka sellest, et perre sünnib tütar, annab staarmaag teada Facebooki vahendusel.

Naine postitas oma venekeelsele Facebooki kontole foto, mille allkirjas annab teada järjekordsest loosimismängust. Postituse lõpus märgib naine, et nüüd on aeg puhata, sest pisitütar on terve päev emaüsas väga aktiivne olnud.

Marilyn oli väga pikalt paar Venemaa nõia Aleksandr Šepsiga, kellega ta kohtus "Selgeltnägijate tuleproovi" võtetel ning nende armuleek lahvatas suure hooga. Paar oli pikalt kokku-lahku suhtes, mis sai meediale teadaolevalt lõpu möödunud kevadel.

Marilyn ei jäänud kauaks norutama – suvel postitas Norra noormees Mark Alexander oma sotsiaalmeediakontole pilte, kus Marilyn on tema embuses. Ja septembris andis Kerro „Seitsmestele uudistele“ avameelse intervjuu, kus sai sõna ka tema elukaaslane Mark Alexander, kes teatas, et Marilynist saab tema naine!