Mullu jaanuaris Tallinnas Gonsiori tänaval asuva endise sotsiaalministeeriumi hoone ostnud Kaamos kinnisvara ehitab sinna 80 korterit ja mõned büroopinnad, ümberehitus peaks valmima tuleva aasta kevadel.

ERR-i uudisteportaal kirjutab, et Riigi Kinnisvara AS müüs Gonsiori 29 asuva hoone avalikul enampakkumisel Kaamos Kinnisvarale 3,8 miljoni euroga, sest seal seni asunud sotsiaalministeerium kolis uude ministeeriumide ühishoonesse. Nüüd on firma alustanud ostuhuviliste registreerimist ning märtsi keskel algab avalik müük.

Arenduse projektijuht Louis Lillemaa ütles ERR-ile, et hoonesse tuleb 80 korterit ja mõned büroopinnad ning rohkem kui kolmandiku korterite mahust on eelhuvilised praeguseks juba ära broneerinud. Hoone kortermajaks ümber ehitamise käigus jäetakse tema sõnul maja ajaloo ja stiili säilitamiseks alles võimalikult palju originaalviimistlust ja -detaile.