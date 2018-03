Eile õhtul pidasid Vormsi vallajuhid nõu, kuidas leida saarele uus vallavanem. Praegune vallavanem Tanel Viks on teatanud, et soovib lähiajal ametist lahkuda.

„Vormsi vallavanema amet pole atraktiivne, see on stressirohke töö,” nentis volikogu esimees Ivo Sarapuu, kirjutab Lääne Elu.

Ta lisas, et võimekad ja tublid on juba kindlas ametis ning neid saarele ei meelita: „Hea oleks, kui saaksime vallavanemaks inimese, kellel on side saarega olemas.”

Kui otsepakkumistega vallavanemat ei leita, ei jää Sarapuu sõnul muud üle, kui kuulutada välja vallavanema konkurss, mida on paar korda varem ka tehtud.