Geriaatria dotsent Kai Saks: hooldekodu teenuste hinnad kallinevad veelgi

Saks: „Minu poole on pöördunud inimesed, kes kurdavad, et hooldekodude teenuste hinnad on väga kallimaks läinud. Ma kinnitasin neile, et see hind on tõepoolest kallis, aga see kallineb veelgi, kui me tahame saada head teenust.”

Saks nentis, et sisuline rahastus on Eestis praegu omastehooldajate kanda. „Mulle tundub hale riik, kes toimetab seda teenust omastehooldajate arvelt,” avaldas dotsent.

Saks tõi välja, et paljude omastehooldajate elukvaliteet on halb.

„Kas pere elab hästi, kui nende eakad ei ole hästi hooldatud, ma kahtlen selles,” märkis Saks, et eakad mõjutavad kogu peret, ka lapsi.

Hoolduskindlustuse põhimõte oleks Saksi sõnul see, et kokkulepitud olukorras saab inimene kokkulepitud teenust. Hoolduskindlustuse eelisteks on see, et me saame teenuseid paremini suunata, väheneb perede hoolduskoormus ja kõige kallimate teenuste mittesihipärane kasutus, piirkondlikud erinevused vähenevad. Ka inimeste hirm vananemise ees vananeb, kui nad teavad, et ei jää lastele koormaks.

Saks rõhutas, et tegelikult on oluline roll ka igal inimesel endal, kuna enda tervise eest hoolt kandes on võimalik vananemisprotsessi aeglustada.