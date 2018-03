Esmaspäeval kell 22.40 said päästjad väljakutse Pärnus Käbi tänavale. Hädaabikõne teinud helistaja sõnul oli ta ahju küttes unustanud avada siibri ning nüüd oli paarismaja korter vingu täis. Päästeamet tuletab meelde siibri avamise olulisust.

Sündmuskohal selgus, et tõenäoliselt alkoholi tarvitanud korterielanik ei suutnud ahju normaalselt kütta ning tuba oli suitsu täis. Isik anti tervisekontrolliks üle kiirabile. Päästjad ventileerisid ruumid ja kuna tegemist oli nende hinnangul ka üldiselt tuleohtliku koduga paigaldasid nad suitsuanduri korterisse ning ka trepikotta.

"Paneme kõigile südamele, et küttesüsteeme kasutades peab olema tähelepanelik ning jälgima täpselt, mida teete. Siibri mitte avamine või selle liiga varajane sulgemine võib maksta teile elu. Võibolla tundub see kõik esialgu vähetähtis, kuid kui olete sunnitud tegema hädaabikõne ning teie tervis ja heaolu sõltub ühel hetkel vaid teistest, mõistate kindlasti, et oleksite võinud tegelikult teisiti toimida," manitseb päästeamet.

"Soovitame ahjuküttega kodudesse paigaldada lisaks suitsuandurile ka vingugaasianduri. Ainus vingugaasianduriga on võimalik tuvastada vingugaasi olemasolust ruumis. Tavapärasest suitsuandurist vingugaasi avastamisel abi ei ole. Erinevalt suitsuandurist, mis paigaldatakse lakke, kinnitatakse vingugaasiandur umbes meetri kõrgusele põrandapinnast, samas tuleb selle paigaldamisel jälgida tootjapoolseid juhiseid. Kindlasti võiks olla vinguandur kodudes olemas eakatel ning lastega peredes."

"Kui kahtlustate vingugaasimürgistust, tunnete ennast põhjendamatult halvasti, teil on pearinglus ning iiveldus, avage kohe kõik aknad ja uksed, et õhk ruumis vahetuks. Kui sümptomid sellele vaatamata ei kao, helistage kindlasti hädaabinumbril 112 ja väljuge ruumist värske õhu kätte."