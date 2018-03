USA president Donald Trump, kes kohtus esmaspäeval Valges Majas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahuga, kinnitas, et Jeruusalemma tunnustamine Israeli pealinnana oli suurepärane asi.

Veel teatas Trump kohtumisel, et USA ja Iisraeli suhted pole eales olnud paremad kui praegu, vahendab Independet. Siiski jäi Trump ebamääraseks üksikasjade kirjeldamisel, kuidas ikkagi tagada rahu Palestiina ja Iisraeli vahel. Kuid just see olla üks tema valitsuse peamistest eesmärkidest.

Pole teada, kas Ameerika president saatkonna avamisel ka ise osaleb. “Kui ma saan, siis osalen,“ ütles Trump kohtumisel Netanyahuga.

Praegustel andmetel plaanib USA oma saatkonna Jeruusalemma kolida käesoleva aasta 14. mail, mil on Iisraeli riigi asutamise 70. aastapäev. Varem oli saatkonna kolimine plaanitud aastasse 2019.