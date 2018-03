„Indias, Hiinas, Kolumbias, Kreekas ja Soomes, peagi ka Afganistanis, Dubais, Malis, Iraanis ja Rootsis, räägime praegu Hollandi, Mehhiko, Jaapani ja Malaisiaga,” loetleb Eesti suurimat robootikaüritust korraldava MTÜ Robotex juhatuse esimees Sander Gansen riike, kus veel peaks juba sel ja/või järgmisel aastal Robotex toimuma.

Ärileht kirjutab, et 2001. aastal Tartu ja Tallinna ülikooli tudengite entusiasmist alguse saanud robootikavõistlus on kasvanud Eestis igasügiseseks koguperesündmuseks. Eelmisel aastal külastas seda kolmel päeval rekordilised 25 000 inimest lasteaialastest pereemadeni ja tehnoloogiatudengitest tippettevõtjateni. Ürituse fenomen seisnebki selles, et kõik leiavad endale seal tegevust – lastes (ja tihti ka nende vanemates) tekitatakse mängu kaudu robootikahuvi, firmad näitavad uusimaid saavutusi, IT-inimesed saavad roboteid ehitades proovile panna oma teadmised ja leiutamisoskuse.

Nüüd on Robotexi meeskond ligi aasta tegutsenud selle nimel, et frantsiisi põhimõttel viia üritus laia maailma ning seeläbi tutvustada Eestit tehnoloogiafirmadele ja meelitada siia õppima välistudengeid.

