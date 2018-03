Välisminister Sven Mikser kohtus esmaspäeval, 5. märtsil Washingtonis koos oma Balti riikide kolleegidega USA välisministri Rex Tillersoniga, kellega arutati atlandiüleseid suhteid, julgeolekuolukorda Euroopas, ettevalmistusi NATO tippkohtumiseks ja USA president Donald Trumpi kohtumist Balti riikide presidentidega.

Regionaalsest julgeolekust rääkides rõhutasid Balti välisministrid USA püsiva kohalolu tähtsust regioonis. „USA on meie oluline liitlane ning tänases julgeolekuolukorras seisame me silmitsi samade ohtudega,“ sõnas Mikser. „Ei ole kahtlust, et USA ja Balti riikide liitlassuhe on määratud kestma. Meil on hea meel, et USA uus rahvusliku julgeoleku strateegia näeb ette julgeoleku tugevdamist NATO idatiival,“ ütles välisminister.

Juulis toimuvast NATO tippkohtumisest rääkides rõhutasid välisministrid heidutuse tugevdamise ja Varssavi tippkohtumise otsustega edasiliikumise vajadust. „Olulisel kohal on meie jaoks senisest õiglasem koormajagamine. Selles, et kaitsekulutusi tuleb tõsta, ei ole NATO Euroopa liikmesmaade vahel erimeelsusi. Tähtis on aga jõuda reaalsete tulemusteni,“ rõhutas Mikser. Tillerson tunnustas omakorda Balti riike 2% SKP nõude täitmise eest ning lisaks rõhutasid välisministrid ühiselt EL-NATO koostöö tähtsust.