RKAS-ist pole varjamise ja tõeväänamise kultuur kadunud: suure kulu fakti üritati eitada.

Eesti Päevaleht kirjutab, et Vabariigi 100 aasta juubeliks Eesti Rahva Muuseumis (ERM) korraldatud presidendi vastuvõtu sisu ja maksumust on lahatud iga kandi pealt. Kulude kohta on korduvalt avalikkusele kinnitatud, et kokku läks pidu presidendi kantseleile koos riigimaksudega maksma u 400 000 eurot.

Kuid avalikkusele on jäetud ütlemata, et ka Riigi Kinnisvara AS-il (RKAS) tuli vastuvõtu toimumiseks tasuda suur arve, mis tõstab peo maksumuse poole miljoni euroni. Riigile kuuluv kinnisvarakontsern üritas arusaamatutel põhjustel enda kanda võetud tööde eest tasumist varjata.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.