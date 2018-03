“Võimalus rahvaalgatusena referendumeid korraldada pidurdaks poliitikute võõrandumist, sest sel juhul on neil teada, et pole võimalik läbi viia poliitikat, mis on suunatud provotseerivalt enamuse tahte vastu. Samuti ergastab referendumite algatamise võimalus kodanikuühiskonda. Ning referendumil osalemine ei tähenda ainult “ei” või “jah” vastuse andmist, vaid ka seda, et mõtleme endale küsimuse selgeks, tunnetame end ühiskonna osana,” selgitas SA Terve Rahvas nõukogu esimehe Jaak Valge.

“Me ei pea tundma, et kuskil keegi meie tahte vastaselt suunab meid sinna, kuhu me ei taha liikuda. Isegi kui mõni otsus ei ole meile kõige meelepärasem, on sellega kergem leppida siis, kui teame, et nõnda on tahtnud meie ühiskonna enamus. Otsedemokraatia elemendid töötavad kõige paremini väikeses, paindlikus, kõrge sotsiaalse kapitali ja poliitilise kultuuriga ühiskonnas, ning ka loovad sellist ühiskonda,” toonitas Valge ja lisas, et just sellist Eestist me ju tahamegi.