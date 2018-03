Detsembris ja jaanuaris korraldas kahe teise vallaga liitunud Kanepi vald konkursi ja rahvahääletuse, et valida ühendvallale uus vapp, lipp ja logo. Rahvahääletusel võitis ülekaalukalt kavand, mis kujutas kanepilehte, äsja kinnitas idee sobivaks ka valla hindamiskomisjon, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kanepi vallavanem Andrus Seeme nentis, et komisjon ei toetanud siiski päris sellist vapi kavandit, nagu oli rahvahääletusel. Kuigi sümboliks jääb kanepilehe kujutis, soovitab komisjon marihuaanale viitavat sümbolit pisut stiliseerida. „Võtsime ühendust idee autoriga, et tema tööd natuke ümber kujundada,” märkis Seeme.

Õhtuleht kirjutas Kanepi vapisaagast jaanuaris. Kanepi vallavalitsusest kinnitati siis, et rahvahääletuse tulemusi võib arvesse võtta aga lõpliku otsuse teeb siiski komisjon. "Ilmselt tundub see inimestele põnev," möönis Kerli Koor Kanepi vallavalitsusest kanepilehega vapi populaarsusest rääkides. Et üldse nii palju inimesi hääletusest osa võtab, ei osatud vallavalitsuses samuti arvata.

Koor lisas, et igaüks tõlgendab kanepilehte erinevalt. Kui mõnele seostub see narkootikumidega, siis tegelikult kasvatatakse ju ka nöörikanepit ning kanepiseemnetest tehakse õli. Kuigi kanepivapp on seni ohtralt hääli kogunud, leidub sellele ka vastaseid.