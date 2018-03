Kui praegu püsib ilm veel talvine, siis nädala teises pooles miinuskraadid leebuvad ning sadada või ka lörtsi.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad. Ilmaprognoosi järgi on täna pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Õhutemperatuur tõuseb päeval paiguti kuni -2 kraadini.

Riikliku Ilmateenistuse andmetel jääme kolmapäeval idapoolse kõrg- ja lääne pool valitseva madalrõhkkonna piirimaile. Kõrgrõhuala on siiski veidi mõjusam ja ilm on sajuta ning laialdaselt ka selgineva taevaga. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-10, päeval rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -9..-13, saarte rannikul -5°C ümber, päeval -3..-6°C.



Neljapäeval jõuab Läänemere lõunavete kohale madalrõhkkond ja selle kirdeserv laieneb Eesti poole. Lisandub niiskust. Öösel on üksikuid nõrku lumehooge, päeval sajab lund põhiliselt Eesti lääne- ja lõunaosas, väike on saju võimalus veel Virumaal. Kagu- ja idatuule kiiruseks on on 5-10, saartel ja põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, Kirde-Eestis kuni -12, päeval -2..-5°C.



Reedel suundub madalrõhkkond Stockholmi kohale ja selle idaserv katab Läänemere idaranniku. Meil sajab aeg-ajalt lund, päeval saartel ka lörtsi. Suureneb jäiteoht! Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, Ida-Eestis kuni -10, päeval 0..-4, saartel kuni +1°C.