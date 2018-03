Viimasel ajal on tulnud korduvaid teateid, et Läänemaal on nähtud asulates hunte ning möödunud nädalavahetusel puresid võsavillemid Noarootsis Pürksi küla keskel valgustatud peatänava ääres koera.

Schönberg toonitas, et tal pole kindlasti soovi, et nüüd algaks massiline hundijaht, kuid see pole päris normaalne, et hundid niimoodi asulasse tulevad.