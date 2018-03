Kohtla-Järve Lehola tänava 4. maja elanikud kinnitavad kui ühest suust, et nad ütlesid kohe päästjaile: korteris, kust hiljem leiti kaks surnukeha, võib inimesi olla. „Me ei süüdista kedagi, aga kui on väikseimgi kahtlus, et inimene võib hädas olla, tuleb uks hoolimata kõigest lahti murda,“ ütleb Svetlana.

Läinud reedel kell 9.21 sai häirekeskus teate, et Ahtme linnaosas Lehola tänaval on gaasiküttega kortermajas kokku kukkunud noor naine. Päästemeeskond mõõtis korteri õhus oleva vingugaasi kontsentratsiooni. Selgus, et see oli üle normi ja kohale kutsuti gaasiteenistusfirma.

Päästjad vaatasid kontrolliks aknast sisse

Gaasikraan keerati kinni. Päästjad tuulutasid toa ja mõõtsid uuesti vingugaasi taset, mis oli langenud normi piiresse. Käidi ka teistes korterites, kuhu sisse pääses ja inimesed evakueeriti. Tehti veel üks mõõtmine, vingugaasi enam polnud ja elanikud lubati majja tagasi. Kiirabi vaatas üle seitsmekuuse lapse, kellel oli hingamisraskusi. Haiglaravi laps ei vajanud, kuid korterist viidi kaks kannatanut Ida-Viru keskhaiglasse.