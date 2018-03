Jahimeeste ja nii mõnegi kohaliku elaniku arvates tegeleb 71aastane Tartumaa mees, kes aitas pojal möödunud sügisel jahiseltsi juhi laipa peita, endiselt salaküttimisega ja luusib metsas püssiga.

Möödunud aastal Kambja vallas Nõo jahiseltsi esimehe tapmisega seotud asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlus. Politsei lõpetas selle, sest tapja on surnud. Ta võttis endalt arestimajas päev pärast kuriteo toimepanemist elu.

„Kuna kuriteos kahtlustatav on surnud, ei saa prokuratuur talle süüdistust esitada ja kriminaalmenetlus tuli lõpetada,“ ütleb prokurör. Ta lisab, et kriminaalmenetlus lõpetati ka tema isa suhtes, keda kahtlustati tapmises osalemises. Jahimehi ja tapetu lähedasi teeb aga murelikuks see, et isa on nähtud pärast veretöödki metsas püssiga liikumas.

Lähisugulast ei saa tapmise varjamises süüdistada