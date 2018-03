Skripal, kes on endine Vene armee polkovnik, mõisteti Moskva sõjaväekohtu poolt 2006. aastal 13 aastaks vangi Suurbritannia heaks luuramise pärast.

Süüdistuse järgi edastas ta Briti luureagentuurile MI6 mitmete Euroopas töötavate Vene luureagentide nimed. Venemaa väitel maksti Skripalile 100 000 dollarit informatsiooni eest, mille edastamisega alustas ta juba 90ndatel.

Skripal oli üks neljast vangist, kes vahetati Moskva poolt 2010. aastal välja kümne USA spiooni vastu.

Skripal ja 30. aastates naine viibivad ravil Salisbury haiglas ja nende seisund on raske.

Ex-Russian 'spy' who was given refuge in UK is fighting for life after being exposed to unknown substance https://t.co/rrL7YuBfUn pic.twitter.com/3s73y3cZ2k