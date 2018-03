Telesaates “Hästi, Eesti!” käis külas üks ütlemata vahva tüdruk. Tema nimi on Eva-Lotta, ta on 11-aastane ja tal on elus päris selge, et temast saab loomaarst, mitu koera ta endale võtab ja loomakliiniku nimigi on välja mõeldud.

Ei juhtu päris iga päev, et 11-aastane koolitüdruk saab sünnipäevaks 400 eurot. Veel harvem tuleb ette, et ta otsustab kogu summa kinkida teiste, endast veel väiksemate abistamiseks.

“Ma annetasin 400 eurot enda sünnipäevarahast Pärnu loomade varjupaigale,” selgitas Eva-Lotta enda suuremeelset tegu. “Neil oli arstikomplekt vananenud ja oli vaja uut, mis maksis natuke üle 800 euro. Ja siis saadi see summa hästi kiiresti kokku. Aastas steriliseeritakse üle 100 looma. Nüüd ei paljune loomad enam nii palju ja ei satu ka varjupaika.”

