Kaitseliidu Harju Maleva valvekompanii endine valvur rääkis avameelselt olukorrast, mis valitseb Ämari lennubaasis. Noorukese Heveli väitel hülgas Kaitseliidu valvekompanii valvur sõjaväeobjektil vahiposti selleks, et minna peole. Veersalu väitis „Kuuuurijale“, et seesamune naiskolleeg hakkas teda hiljem süüdistama selles, et Heveli andis tema hüppes käigu ülemustele välja. Sellele järgnes halastamatu kius.

Ametiühing on kiusamisest teadlik. ROTALi (Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit) esimees Kalle Liivamägi räägib probleemidest Kaitseliidus ja valvurite ületundidest ning kahetsusväärselt madalatest palkadest. Samuti kinnitab ta „Kuuuurijale“, et valvurite jutt sellest, et ülemused neisse üleolevalt suhtuvad, vastab tõele. Ta ei lükka ümber väidet, et Kaitseliidus võib meeste ja naiste vahel ette tulla ahistamist.