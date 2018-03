4 fotot

IIDNE LUGU KAUNITARIST JA KOLETISEST: „Vee puudutuse“ režissöör Benicio Del Toro on intervjuudes tunnistanud, et soov vändata lugu iidsel teemal „Kaunitar ja koletis“ on tal olnud juba aastakümneid. Tema sõnul leidub seda müüti igal maal, „olgu siis tegu Zeusi muundumisega Kreeka mütoloogias või iga oma kuju muutva jumalaga Aasia mütoloogias“ (REUTERS)