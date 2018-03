Laupäevases "Eesti laulu" finaalis astusid teiste seas üles ka Leslie da Bass ning Evelin Võigemast lauluga "Naine". Täna selgus, et tegu on Kaubamaja uue kevadhooaja reklaamimiseks valminud looga. Viimast aastat "Eesti laulu" eestvedaja Mart Normet on uudist kuuldes väga üllatunud ja pettunud. "Sellistel hetkedel oled relvitu midagi ütlema, see lihtsalt ei mahu pähe. Ja kui mõni asi ei mahu pähe, saavad sõnad lihtsalt otsa." Mart ütleb, et tegu on ilmselge usalduse kuritarvitamisega. ""Eesti laulu" vaheesineja aken on avatud nii vähestele, Leslie'le juba teist korda. Seal peab toimuma midagi tõesti erakordselt. Kui me antud laulu eelmisel aastal kuulsime, oli selge, et tegu on kihvti ja väga tugeva manifestiga, millega iga naine saab kindlasti samastuda. Ja mul ei olnud tõesti informatsiooni, et sellise tugeva sõnumiga laul rakendatatakse tegelikult ikkagi väga selgelt ühe ettevõtte teenistusse."

Kuna tegu oli tehniliselt väga keerulise numbriga, nägi kogu meeskond suurt vaeva, kuidas see lavale tuua. "Me tegime sellega palju rohkem proovi kui paljude teiste numbritega. Kulutasime tohutult aega ja ressurssi, et seda nii kihvtilt ellu viia," räägib ta.