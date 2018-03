Kergejõustiklane Maicel Uibo tuli nädalavahetusel Eesti spordipilti tagasi, kui võitis Suurbritannias peetud sisemaailmameistrivõistlustel seitsmevõistluses pronksmedali.

Enne etteastet rääkis aastaid USAs elanud ja Bahama sprindistaari Shaunae Milleri kosinud Uibo, et ta eelistab temperatuuri, mis ei lange alla 20 kraadi. Loomulikult pidas ta silmas sooja-, mitte külmapügalaid.

See on ka üks põhjus, miks Uibo ei kavatse tulevikku Eestiga siduda. Kindlasti ärritas tema avaldus inimesi, kes peavad soojalembeid pehmodeks. Aga vähemalt ütles mitmevõistleja selgelt ja sirgelt ära, kuidas asjad on, mitte ei hakanud keerutama ja vabandusi välja mõtlema, miks teda vaid kord aastas kodumaal näeb.

Pealegi pole Florida ja Bahama kliima keskmisele eestlasele lihtsam taluda kui see, millega iga päev harjunud oleme. Pehmed talved on meid nagunii ära hellitanud – piisas temperatuuril alla 10 miinuskraadi langeda ja „Aktuaalne kaamera“ läks kohe tänavale ja küsis, kuidas külm ilm inimeste elu muudab. No ei muuda ta midagi! USA kaguosa suvede tüüpiline 32 kraadi ja tappev niiskus oleks juba teine teema.