3. märtsist on lubatud Narva veehoidla jääle minna maastikusõidukitega, mille täismass on alla 300 kilogrammi. Väljumine on lubatud Kulgu sadamast 2,5 kilomeetri ulatuses ülesvoolu kuni 400 meetri kaugusele Eesti Vabariigi poolsest kaldast, kuid mitte lähemale ajutisele kontrolljoonele kui 50 meetrit. Narva veehoidla jääl on keelatud minek ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 200 meetrit.

Endiselt on lubatud jalgsi ja maastikusõidukiga väljumine Peipsi järve jääle. Peipsi järve jääl on ojade ja jõgede suudmetele keelatud minna lähemale kui 500 meetrit ja Narva jõe lähtele lähemale kui üks kilomeeter. Järvistul on alustatud piirirežiimi ala tähistamist hoiatussiltidega. Sildid paigaldatakse 100-meetriste vahedega, ent kalastajatel tasub siiski olla tähelepanelik, et vältida naaberriigi territooriumile sattumist.

Narva kordoni juht Raivo Metsma tuletab kaluritele meelde, et enne jääle minekut tuleb adekvaatselt hinnata on tervislikku seisundit ja füüsilisi võimeid. „Viimaste nädalate krõbedad külmakraadid ei näita taandumismärke, mistõttu on äärmiselt oluline ka valida ilmastikuoludele vastav riietus. Täislaetud akuga mobiiltelefon, jäänaasklid ja navigatsioonivahend võiksid kalameestel kuuluda juba kohustusliku varustuse hulka, seevastu alkohol tuleks jätta koju,“ lisas Metsma.

Narva kordoni juht tuletab meelde, et järvejääle minek maastikusõidukiga tuleb registreerida lähimas kordonis, kuna selliselt on võimalik ennetada õnnetusjuhtumeid ja säästa inimelusid. Värskeimat infot jääolude kohta saab politsei kodulehelt, lähimast kordonist või politsei infotelefonilt 612 3000.

Ohu korral helistage merevalvekeskusele telefonil 619 1224 või hädaabinumbrile 112.