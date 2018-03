A post shared by EUDOXIE YAO OFFICIEL🔵 (@eudoxie_yao_2) on Feb 26, 2018 at 9:12am PST

Eudoxie Yao pepu ümbermõõt on 152 sentimeetrit, mis on teinud temast ka omamoodi kuulsuse, kirjutab Mirror.

Eudoxie Yao on uhke ja kinnitab, et tema ilu on naturaalne. Naine keeldub oma vanust avaldamast, kuid kinnitab, et mingit dieeti ega trenni ta mõõtude vähendamiseks teha ei plaani.