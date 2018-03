Täna hommikul oli Raadio 2 saates "Hommik" külas teleekspert Jüri Pihel, kellega vesteldi laupäeval toimunud "Eesti laulust". Mees tunnistas, et ei jäänud rahule saatejuhtidega.

"Kas aasta tippmeelelahutussündmus on päris see koht, kuhu tulla saatejuhtimist õppima ja katsetama. No ütleme ausalt, ei ole! Härra Kubo on fantastiline mustkunstnik, ent ei ole võib-olla vaja proovida elus esimest korda saadet juhtida sellisel sündmusel," sõnas Pihel.

"Üks minu väga hea tuttav, kelle arvamust ma väga austan, ütles eile õhtul, et ma ei saa sellest kõigest aru - miks seal see häälemurdega läbikukkunud näitleja peab nagu viieaastastele saadet tegema? See, muide, on jumala tõsine etteheide!" lisas ta.

Pihel märkis, et sarnased puudujäägid on talle ka varasematel aastatel silma jäänud, sel aastal häirisid need aga eriti teravalt.

"See titemängimine ja lollitamine on okei, kui ta kannab eesmärki ja kui selle tulemusena ma istun teleri ees, närin küüsi ja mõtlen, et mis laul võidab ja mis on kõik mängus. Mitte lihtsalt, et ninnu-nännu, teeme kuidagi selle ilusa asja ümber ja unustame päris asja ära. Selline eesmärgi ähmasus on olnud natuke juba kümme aastat koguaeg selle ürituse probleemiks."