„Eesti laulu“ finaalis jäi Elina Nechayeva tiimis silma üks üks salapärane mees, kelle näol on tegemist Elina kallimaga. Nechayeva on varem Kroonikas rääkinud, et tema südame on vallutanud ettevõtja David, kuid laulja polnud veel valmis avaldama, kellega täpselt tegu on. TV3 uuris David Pärnametsalt, kuidas mees Elina finaalesitusega rahule jäi.

„Ma ootasin seda võitu. Elina on väga palju vaeva näinud, võit tuli sinna, kus ta pidi tulema. Oleme kodus palju arutanud seda, mis saab edasi. On ettearvamatu, mis nüüd juhtuma hakkab. Aga Elina on tugev, annab endast 101%, nii et, ma arvan, et Eesti rahvas tegi õige otsuse!“ sõnas mees.