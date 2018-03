Siis avastas aga naine, et rinnapiimale on väga palju tahtjaid meeste seas, kes on nõus selle eest tuhandeid maksma.

24-aastane kahe lapse ema Rafaela Lamprou poeg Anjelo sündis seitse kuud tagasi, mil naine seisis silmitsi murega, et tema ihu tootis rinnapiima lapse vajadustest rohkem, kirjutab The Sun.

Esiti aitas naine liigse rinnapiimaga beebisid, kelle emadel ei jagunud oma beebide jaoks piisavalt rinnapiima. Ta saatis seda isegi teistesse riikidesse.

Peagi hakkas ta saama huvitavaid pakkumisi ja soove meestelt, kes enamasti soovivad naise rinnapiima kahel põhjusel: a) nad usuvad, et see on nende tervisele hea b) neil on fetiš.

Naise äri kiidab heaks ka tema 33-aastane abikaasa Alex.

Naise sõnul ei tea ta küll täpselt, mida mehed ta rinnapiimaga teevad, kuid usub, et nad lihtsalt tarbivad seda. Rafaela sõnul ei pea ta endast ega imetamisest saatma pilte, mistõttu ei juhtu ju midagi halba, kui ta meestele oma rinnapiima müüb.

Rafaela tütre Hailey sündimise järgselt naisel nii palju rinnapiima ei olnud, kuid hetkel ei näe ta põhjust äri peatamiseks.