Televaatajate südamed võitnud kodumaise huumorisarja "Köök" uus hooaeg stardib täna! Mis saab Maksi ja Vika vahelistest suhetest?

Tundub, et Maks ei jäta jonni ja üritab jätkuvalt Vika südant võita, aga see osutub tõeliseks kadalipuks. Sheff ja hotelli juhataja on endiselt vaenujalal ning üritavad iga hinna eest üksteist maha teha. Egode võitlus külvab palju segadust ja piinlikke olukordi.

Kati ema proovib palehigis hoida tütrest eemal ebameeldivad mehekandidaadid ning leida talle ise ideaalne kaaslane. Uuel hooaja on kosta nii pulmakellade kõlinat, kui ka lahutuspaberid lüüakse lauale. Kes ja miks, jäägu esiotsa saladuseks.

„Köök“ alustab uue hooajaga täna Kanal 2s kell 21.