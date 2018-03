Laupäeval nähtud "Eesti laulu" vaheklipid on mitme päeva jooksul tekitanud tulist arutelu. Palusime ka oma lugejatel nähtu üle arvamust avaldada ja selgub, et seisukohad jagunevad kaheks. Leidub neid, kelle arvates olid klipid solvavad ja mõnitavad. Mitmed lugejad on aga vastupidisel arvamusel ja ütlevad, et klipid olid humoorikad ja igati teemakohased.

Vaataja kommenteerib:

"Tegelikult olid need klipid kõik meie endi igapäevaelust. Paljudele ei meeldi, sest ennast peeglist näha ole alati kõige parem vaatepilt. Endale meeldis enim viies klipp. Arvan, et oleme oma veganluse ja kaalujälgimisega täiesti lolliks läinud. Põhjamaalane on ikka liha ja peki peal üles kasvanud. Süüa tuleb kõiki toiduainete gruppi, ent teadma peab oma kaloraaži vajadust."