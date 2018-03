"Juba iidsetel aegadel peeti pulmi, nagu sündimistki üheks tähtsaimaks ning kauneimaks sündmuseks inimese elus. Pulmarituaalid on ajajooksul muutunud, kuid ajalooliselt olid need seotud eelkõige religioossete veendumustega.

Vanadest traditsioonidest on ühtteist siiski ka kaasaega kandunud. Üheks selliseks näiteks on pruudi loor – vuaal, mis katab pruudi juukseid, sümboliseerides tema neitsilikkust. Lilled, mis noorpaarile kingiks tuuakse ning mis kaunistavad pruudi rõivaid on pärit eelkristlikust traditsioonist.

Kristlike pulmade riitus ulatub tagasi Vana-Rooma aegadesse ning on seotud Püha Valentini nimega, kes salaja kristlasi laulatas. Bütsantsist alguse saanud õigeusk on jätnud suure jälje kaunite pulmarõivaste väljakujunemisele.

Aleksandr Vassiljev, kes on eri keeltes välja andnud üle 40 moeajaloole pühendatud raamatu, on ühe maailma suurima erakollektsiooni omanik, interjööridisainer, teatrikunstnik, telesaatejuht, õppejõud ja paljude moodsate projektide hing."



Näitus „Pulmamood läbi aegade“ on avatud 20. juunini 2018.



Näitus on korraldatud koostöös Aleksandr Vassiljevi fondiga.