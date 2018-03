Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Skulptor Tauno Kangro külastas hiljuti Kanada linna Torontot, kus jõudis mitmele arusaamale. "Seal on väga suur ja ühtehoidev Eesti kogukond. Seal ma sain aru, mis tähendab koduigatsus. Ja kui õnnelik ma olen, et saan kodumaal elada. Nendel, kes pidid siit sõja ajal lahkuma, seda võimalust polnud," mõtiskleb mees.

Kangro lisab, et eestimaalastel on välismaal sündinud rahvuskaaslastelt palju õppida. "Just seda kokkuhoidmist ja üksteisest hoolimist," sõnab Kangro. Vaata skulptori täispikka mõtisklust videost!