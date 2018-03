Arvamused jagunevad enam-vähem pooleks, on neid, kes ennustavad Elinale võitu ning neid, kes arvavad, et poolfinaalist me edasi ei pääse. Vaata altpoolt, mida arvavad portaali wiwibloggs.com kommenteerijad.

Honey: Ei meeldi, aga see võidab.. 100% kindel. Naiivsed telehääletajad annavad massiliselt sellele hääli, ma loodan ikka, et žürii tuleb ja päästab meid!

Ay Jo: Ma ootasin plahvatushetke kolm minutit, mida ei tulnudki. Aga see on ainus laul, mis mulle siiani meeldib.

Dean: Eelmisel aastal ma ei olnud Portugali suur fänn ning olin ka Elina loo suhtes skeptiline, aga ma arvan, et see on väga hea laul. Arvan, et omavahel hakkavad võistlema Eesti, Soome, Tšehhi, Bulgaaria ja Austraalia.

Bastian: Sa ei saa ainult ilusa häälega võita, see on ikkagi lauluvõistlus. Andke talle parem laul ja temast saab öökuninganna. Edu.

Anita: See laul ei tohi Lissabonis finaali jõuda. Ma naudin väga klassikalist muusikat. See laul – vaatamata kaunile kleidile ja heale häälele – on igav, ja samamoodi ka esitus. Ma loodan, et Eurovision tuleb mõistusele ja jätab selle loo poolfinaali!

Lasse braun: Palju parem Conchita on võitnud!

Colin: Palju õnne, Eesti! Parim lugu võitis! Tallinn 2019? Miks mitte!

Alfred5: See oli tõeliselt vääriline võitja. Siiski on sellist laadi Itaalia ooper paljudele televaatajatele tõenäoliselt kultuuriliselt veidi liiga intellektuaalne.

Ric: Suurepärane laul ja laulja. Ma loodan, et žürii ei kahanda selle võimalusi, nagu nad ooperipaladega alati teinud on.

Digital Style: Te arvate, et me oleme järgmisel aastal Tallinnas, aga vaadake, kuidas see 18. koha saab.

Zuzu: Ma olen väga üllatunud, kui see poolfinaalist edasi pääseb. Mitte mingisugust originaalsust. Refrääni meloodia on sama vana kui aeg.

Denis: Kindel top 10. Aga võitja? Kes teab. On näha olnud, et ooper ei tööta.

Daniel: Itaaliat kiusatakse, sest Eesti saatis Eurovisionile itaaliakeelse loo, mis on nende enda loost valgusaastate kaugusel.