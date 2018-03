Laupäeva õhtul ründasid Läänemaal Noarootsis Pürksi külas kaks hunti valgustatud külakeskuses koera, kes oli korraks toast välja lastud.

Maaleht kirjutab, et Pürksi kultuurimaja juhataja Ülle Schönberg lasi laupäeva õhtul kella kaheksa paiku enda beagle tõugu koer Ruudi õue. Peagi märgati aknast aga kuidas Ruudi järel jooksevad kaks suuremat hunti. Õnneks õnnestus hoonest välja tormanud inimestel hundid eemale hirmutada, kuid veel pole teada, kas huntide poolt puretud koer ellu jääb. Eriluba koera rünnanud huntide küttimiseks tõenäoliselt ei anta.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.

Jaanuari lõpus kirjutas Õhtuleht, et Läänemaal hulgub ringi 11-pealine hundikari. Läänemaa jahindusnõukogu liige Hugo Peterson seletas juba siis, et olukord huntidega on kontrolli alt väljunud.

"Kui hundi arvukus on paigas, on tal metsas piisavalt süüa ja ta reeglina kardab inimest. Teda ei nähta, ta elab metsas oma elu," selgitas Peterson jaanuari lõpus. Jahimees lisas, et olukord, mil hundi või tema jälgede nägemine on muutunud pea igapäevaseks, ei ole normaalne. Hunte tuleks tema sõnul küttida märksa rohkem kui praegused normid ette näevad.