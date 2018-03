Naine kurdab, et täiskuu muudab tema mehe nii pööraseks, et rahu ei saa kodus ega tööl. Mees tüütab ühe ja sama murega – tahab seksida. „Ma olen kuulnud lugusid, kuidas kiirabi ja politsei saavad täiskuu ajal rohkem kõnesid, kuid poleks iial arvanud, et ka minu kodune elu muutub mõneti suisa haiglaslikult pööraseks just kuu tõttu, seda poleks küll karta osanud,“ selgitab 38-aastane Anu. Anu on hädas abikaasaga, kellega koos ligi 15 aastat oldud. Neil on ka kaks last. Naise sõnul on nad alati seksuaalselt aktiivsed olnud, kuid umbes viimased pool aastat on elu muutunud väljakannatamatuks.

„See kõlab uskumatult, aga ta nõuab seksi mult päeval ja öösel. Kui me ei ole koos, siis saadab sõnumeid, mida ei saa kuidagi kaheti mõista. Korra on juhtunud, et helistas mulle isegi lastevanemate koosolekule, et tule koju, tema ei kannata oodata,“ paljastab naine.

„Seda just mõni päev enne täiskuud, kuni kuu kahanemiseni. Ta nuiab seksi vahetpidamata – söögi alla ja söögi peale. Ma olen sellest väsinud,“ kurdab Anu, et mehega ühte voodise heitmine on nagu õudusunenägu. „Varasemalt seksisime keskmiselt kolm korda nädalas ikka. Nüüd olen ma sellest täiskuuaegsest seksimaratonist lihtsalt nii läbi, et tööl ajan kolleegide nimesid sassi. Koju oleme ka asunud ainult valmistoitu tellima. Kas ma peaks mehe saatma arsti juurde või ise minema, aga pikalt enam nii ei jaksa,“ kirjutab Anu ja palub, et äkki Õhtuleht avaldaks nipid, kuidas täiskuu tõttu liialt seksimaiaks muutuva mehega hakkama saada.