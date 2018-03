Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus töötav Dan Tõnus kirjutab Eesti Ekspressi veergudel eesti noortega seotud narkoprobleemidest ning sellest, kuidas narkootikumide vastu tegelikult võitlema peaks.

"Ma ei tea, kui põhjalikult lapsevanemad narkootikumide kohta lugenud on. Kuidas nn maagilistes seentes eksisteerival psilotsübiinil võib olla depressioonivastane toime ja kuidas MDMA (ecstacy tabletis sisalduv aine) on olnud osade uuringute kohaselt kaks korda efektiivsem posttraumaatilise stressihäire ravimisel kui teised meetodid. Meditsiinivälise näitena - kuidas nii räppar A$AP Rocky, Apple’i asutaja Steve Jobs kui ka DNA-heeliksi avastanud Francis Crick on avaldanud, et kogemused LSDga on aidanud neil olla loovamad või jõuda ootamatute lahendusteni. Pole siis ime, et noored tahavad proovida," rääkis Tõnus ning lisas, et tuttavate sõnul on noortel ainetega katsetamisel olnud positiivne kogemus.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.