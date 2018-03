President Kersti Kaljulaid on oma kõnes pühendanud ridu ka mitte-eestlaste Eestile ja mulle kui vene emakeelega inimesele teeb see kahtlemata rõõmu. Nagu teeb mulle ka rõõmu, et president märkab Narvat – linna, mida suur osa Eestist üht- või teistmoodi võõraks peab. Seda ka tõsiasja tõttu, et eesti keelt kuuleb selles linnas vähe.

„Mina pean tähendama, et mina isiklikult midagi rohkem ei vihka kui niisugust kitsast rahva mõistest arusaamist ja kitsarinnalist ja sallimatut rahvuslikku tunnet,“ tsiteeris president Kersti Kaljulaid oma kauge eelkäija Konstantin Pätsi kõnet. Paistis, et president Kaljulaid nõustus selle mõttega kitsarinnalise rahvuse ohtudest.

Kuid sõna vajab enda kõrvale paarilist, milleks on tegu. Vaadates ringi presidendi kantselei kodulehel, selgub, et vene nimega on kokk ja autojuht. Mitte, et kokk ja autojuht väga vajalikud poleks. Aga kuidagi kriipima jääb, kui osakonnajuhtide ja nõunike hulgas ei hakka silma ainsatki venelast. Küll aga tublisid IRLi rahvuslasi.

Me ei näinud kuigi palju venelasi ka presidendi vastuvõtule kutsutute hulgas. Või kui neid oli, siis suuresti oma ametikoha tõttu, mitte otsese tunnustusavaldusena presidendi poolt. Kahtlustan, et venelasest vaatajale jääks vastuvõtuseltskond üsna võõraks. Mulle kui Lasnamäe inimesele oli siiski hea meel näha, et vastuvõtule oli kutsutud Lasnamäe koolidirektor, teenetemärgi pälvinud Izabella Riitsaar.

Mõned mõttekäigud riigipea kõnest tegid natuke ettevaatlikuks. Peame „loomulikuks seda, et kooliealiseks saanud laps on asukohariigi keele- ja komberuumiga kohanenud. Ta suudab koolis ja hiljem elus olla võrdne nendega, kelle kodukeel ja koolikeel ei erine.“

Barjäärid on olemas

Teate, kui palju on venelasi, kes valdavad väga hästi eesti keelt? Ometi näitab statistika, et nende hakkamasaamine tööturul pole siiski sama, mis eestlastel. Ja ei võta ka president neid oma lähikonda tööle. Võimalik, et ta isegi ei tunne kedagi, keda võiks kutsuda. Barjäärid siin ühiskonnas on täiesti olemas. Muide, Tallinna linnavalitsuses töötavad eestlased ja venelased koos. Iga päev.

„Vajalik on jätkuvalt nõudlik kodakondsuspoliitika,“ ütleb president seda mõtet põhjendamata, nagu oleks tegemist enesestmõistetavusega. Aga ei ole. Kodakondsuspoliitika on mehhanism, mis määrab, kas see rahvuslus on ikka avatud või on ta lihtsalt rahvuslus. Rääkida, et võimalik on ainult nõudlik kodakondsuspoliitika, kõlab nagu jutt, et autol on tähtis vaid gaasipedaal.

Ma loodan, et avatud rahvuslus ei jää presidendi jaoks üksnes sõnadeks. Loodan, et jutuga avatud rahvuslusest ei läheks tal samamoodi nagu tal läks vägivallavastase võitlusega – räägitakse lavastajale andestamisest, aga kõigil on ikkagi halb maitse suus.

Ma loodan, et avatud rahvuslusega ei lähe samamoodi nagu aastapäeva vastuvõtuga – räägime toe pakkumisest eluõhtul olevatele inimestele, aga sunnime neid Eesti Rahva Muuseumis püsti seisma.

President peab Narvat meeles, rohkem kui näiteks presidendile enne teda. Kuid aus olnuks mainida sedagi, et aastaid oli ainus poliitiline jõud, kes Narva jaoks katuserahasid eraldas, Keskerakonna fraktsioon. Teiste jaoks oli see linn võõras.