"Eesti laulu" finaali kordusest oli välja lõigatud üks klipp, kus saatejuht Ott Sepp ERR-i kritiseerib, öeldes, et nad pole esinejate laua katmisega palju vaeva näinud, viidates, et laual on vaid pudelivett.

"Ma vaatan rahvusringhääling on siia lauale ka head-paremat hankinud – mulliga vett ja mullita vett ja keegi on siia toonud ühe oma punase joogi. Vau! See on vägev, aitäh, Eesti Rahvusringhääling, see on küll priiskamine," kommenteeris Sepp Vajé poiste laua juures seistes ning paludes kaassaatejuhil ja mustkunstnikul Meelis Kubol vesi veiniks muuta.

Sellega aga teema ei lõppenud, kuna järgnevas kaadris näidati, et Vajé greenroom'i lauale olid tekkinud "eksootilised puuviljad", ehk kaks pruunikaks tõmbunud banaani.