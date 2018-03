Hiina on muutmas põhiseadust nii, et sealt kaoks presidendi ametiaega piirav klausel. Seni tohib Hiina president ametis olla kaks järjestikust tähtaega. USA presidendi Donald Trumpi arvates on Hiina samm suurepärane ning vast peaks ka USA ühel päeval Hiinast eeskuju võtma, vahendab CNN.

CNNi andmetel rääkis Donald Trump seda kohtumisel Floridas vabariiklaste rahaannetajatega. Kohtumine toimus suletud uste taga, kuid CNNil on seal räägitu kohta audiosalvestus.

„Ta (Hiina liider Xi Jinping) on nüüd eluaegne president. Ja see on suurepärane. Võib-olla peame ka meie seda ühel päeval proovima,“ arutles USA 45. president aplausi ja naeru saatel. Võimalik, et Donald Trumpi arvamus oli mõeldud naljana. Samas on teada, et presidendiamet Trumpile meeldib ning ta on juba ka tasapisi alustanud ettevalmistusi järgmisteks presidendivalimisteks 2020. aastal.

USAs täiendati 1951. aastal põhiseadust klausliga, et president tohib ametis olla maksimaalselt kaks nelja-aastast perioodi. Eelnevalt oli demokraat Franklin D. Roosevelt veetnud Valges Majas neli ametiperioodi. Kõik Roosevelti eelkäijad olid kinni pidanud esimese presidendi George Washingtoni kehtestatud reeglist, mis lubas vaid ühe korra tagasivalimist taotleda.

Maailmas on praegu kõige kauem ametis olev president Ekvatoriaal-Guineal: Teodoro Obiang Nguema (75) juhib riiki katkematult alates 1979. aastast.