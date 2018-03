Erinevates kultuurides on küll erinevad kombed, kuid ometigi ei näi sugugi normaalsena see, kui keegi kasutab ründamiseks abitut last. Nii üks naine aga tegi...

Šokeerival videol on näha, kuidas naine kasutab last relva eest, millega mehele tugevalt vastu külge virutada, vahendab Mirror.

Tänavale on kogunenud rahvamass, kui korraga sülitab naine ühe mehe pihta. Hetk hiljem muutub rünnak julmemaks. Käest kätte ulatatakse last, keda peagi kasutatakse mehele virutamiseks.

Mees lahkub ja laps antakse tagasi ema kätte.

Video!