"Eesti laulu" võitja Elina Nechayeva annab praegu intervjuusid vasakule ja paremale ning täna hommikul käis ta Raadio 2 hommikusaates, kus saatejuhid uurisid, kas tal finaali laval oli ikka turvaline oma meetreid pika kleidiga olla? Ega ta ometi seal pisikese tabureti peal ei seisnud ning ühe vale sammuga sealt alla poleks kukkunud? Lauljanna paljastas, et kogu lava katva kleidi efekt saavutati tänu voolikurullile! "Tegelikult seal all oli voolikurull," naeris Elina. "Ta oli õige suuruse ja kõrgusega, ümmargune ka ilusasti. Sinna pandi kate peale, et ma aukudesse ei kukuks," itsitas ta. Õnneks lihtsustas asju ka see, et Elina seisis voolikurullil paljajalu, mitte kontsakingades. Saatejuhid naersid, et kas ERR-il on üldse raha, et Lissaboni lavale see voolikurull tellida, kuna teatavasi maksab Eurovisionil iga väiksemgi asi hingehinda.

Küll aga ei ole see üldsegi kindel, kas hiiglaslik kleit Elinaga Lissaboni kaasa rändab, kuna laulu autorid ning Mart Normeti tiim saavad kokku ja arutavad, kuidas ja kas Elina lavakontseptsiooni Lissaboni jaoks muuta.

Elina rääkis raadiosaates ka seda, et tal oli eile laval olles sees nii võimas emotsioon, et tal oli raske seda lauldes tagasi hoida. Ta sai laval olemiseks energiat nii oma perelt, õpetajalt kui ka kallimalt. "Nad olid mulle nii suureks toeks. See rahvas ja tagasiside, ma kogusin seda endasse ja lõpuks oli mul võimalus anda kõik sada protsenti tagasi," rääkis ta. Talle helistas isegi Neeme Järvi isikikult, et teda õnnitleda. "Õnnitles ja ütles, et tegelikult tema teadis ette, et see kõik nii laheneb," rõõmustas Elina. Nüüd ei ole Elinal aega loorberitele puhkama jääda ning tal on ees väga tihe ajakava. Enne Lissaboni minekut on tal ees veel mitmeid muid reise: näiteks juba homme sõidab ta meistrikursusele Soome, kursustele läheb ta ka Pariisi ning ettelaulmisele USA-sse.