Päästeamet saab sageli väljakutseid, mida kontrollima sõites selgub, et eluhoonest pärit suitsu on põhjustanud kõrbema läinud toit.

Näiteks laupäeval kell 7.46 teatati, et Põhja-Tallinnas Põhja puiesteel on kortermaja koridoris suits. Päästjad tegid kindlaks, et ühe korteri köögis kõrbes toit, samal ajal korteris olnud inimene magas. Päästjad võtsid kõrbeva hommikusöögi pliidilt ja tuulutasid ruumid.

Pühapäeval kell 15.51 teatati, et Mustamäel Vilde teel on suits järjekordses kortermajas. Päästjad tegid kindlaks, et ühes korteris kõrbes toit. Seekord oli inimene toidu valmistamise ajal kodust lahkunud. Päästjad võtsid toidu pliidilt ja tuulutasid ruumid.

Päästeamet tuletab sajandat korda meelde – toidu pliidil või ahjus valmimise ajal ei minda teise tuppa magama või välja jalutama, sellisest hooletusest võib alguse saada laiaulatuslik tulekahju.