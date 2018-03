Kose vallas hukkus tulekahjus eakas naine ning Lääne-Harju vallas hukkus tulekahjus keskealine mees.

Laupäeval kell 2.49 teatati, et Kose vallas Oru külas põleb ühekorruseline elumaja. Päästjad leidsid majast hukkunud 83-aastase vanaproua.

Assaku, Kose ja Kohila päästekomandode päästjad kustutasid tulekahju kella 4.18ks. Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine. Esialgse info järgi ei olnud majas suitsuandurit, mis oleks võinud oma märgusignaaliga traagilise sündmuse ära hoida.

Pühapäeval kell 12.11 teatati, et Lääne-Harju vallas Kõmmaste külas on tulekahju ühekorruselises elumajas. Tulekahjust teatas maja teises pooles elav naine, kes ütles, et põlevas toas võib olla tema poeg. Päästjad tegid sündmuskohal kindlaks, et kahjuks see nii oligi, põlevast toast leiti hukkununa 48-aastane mees.

Keila, Paldiski ja Risti päästekomandode päästjad ning Padise vabatahtlikud päästjad kustutasid tulekahju kella 14.28ks. Põlenud hoone osas puudus suitsuandur, mis oleks võinud traagilise sündmuse ära hoida. Traagiline tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel alguse suitsetamisest. Möödunud aastal sai üle poole tulekahjudest, milles hukkus inimene, alguse just lohakast siseruumides suitsetamisest. Tuleohutuse seisukohalt on kõige turvalisem suitsetada õues ning torgata pärast tervistkahjustava tegevuse lõppu koni näiteks veega täidetud purki.