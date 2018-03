Me kõik vajame vahepeal vaheldust ja pääsemist kohustustest. Puhkusel me lõõgastume ja oleme avatumad, lõbutseme ja naudime tavapärasest enam. See kõik mõjutab ka meie suhteid oma partneriga.

Portaal Your Tango toob välja kaheksa põhjust, miks puhkus ja reisimine teie suhtes kallimaga imesid teeb!

1. Parem seks