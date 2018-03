Märtsi alguse seisuga jõustus leping, mille tulemusena omandas Alexela Euro Oil AS-i tanklad. 19.02.2018 tegi konkurentsiamet teatavaks otsuse, millega anti Alexelale luba omandada Euro Oil AS-i tanklad. Koondumise tulemusena moodustub Eesti suurim, 100-st tanklast ja 31 tanklapoest koosnev kett.

Konkurentsiameti ettekirjutuse tulemusena kohustub Alexela müüma kaks Euro Oili nime kandvat tanklat, milleks on Harjumaal asuv Ellamaa ja Viljandimaal asuv Karksi-Nuia tankla. Alexela Oili juhatuse esimehe Ain Kuusiku hinnangul Eesti kütuse jaeturul suuremateks konsolideerumisteks kõnealuse tehingu järel ruumi enam ei ole.

„Alexela tanklakett on juba pikka aega otsinud võimalust laienemiseks ja meil on hea meel, et jõudsime nii väärika ettevõttega, nagu seda on Euro Oil, mõlemale poolele sobiva tehinguni. Kahe ettevõtte koondumise tulemusena muutub Alexela tugevamaks Harjumaal ja Tallinnas, mis võimaldab meil eeskätt just selle piirkonna kliente veel paremini teenindada. Klientide ostukäitumisest võib järeldada kasvavat ootust soetada tanklast lisaks tavapärastele autodega seotud toodetele ja teenustele ka midagi, mis aitab inimesel endal jõuvarusid taastada. Seetõttu teeb kahtlemata rõõmu, et oleme saanud täiendust ka tanklapoodide näol, kus meie kliendid saavad teel olles teha pausi ning värske kohvi, karastusjookide ja kergete einetega oma energiat taastada,“ kommenteeris Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik rahulolevalt.

„Olukord Eesti kütuseturul on just eriti viimastel aastatel olnud äärmiselt pingeline erakordselt tugeva piirkondliku konkurentsi tõttu, mida omakorda on foonil toetanud ulatuslik maailmaturu naftahindade kõikumine. Usun, et kõik kütuseturu osalised on neid pingeid küllaltki teravalt tunnetanud ning otsinud erinevaid võimalusi oma positsiooni kindlustamiseks. Euro Oili ja Alexela koondumine on selles valguses täiesti mõistlik ja loogiline asjade käik. Lisaks on mul kahtlemata hea meel, et meie tanklaketi abiga saab Eesti suurima, kohalikul kapitalil põhineva tanklaketi,“ selgitas omalt poolt tehingu tagamaid Euro Oili omanik Arno Hirtentreu.