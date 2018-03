Eile hilisõhtul päästis töökorras suitsuandur mitme inimese elu Pärnus, kus elumaja põles ning inimesed päästis vaid see, et maja teisel korrusel oli töötav suitsuandur, mis andis märku ohust. Kui teil on kodus andurid korras, olge veendunud, et ka teie naabritel on tuleohutusega kõik korras. Kui tunnete, et ei oska või ei julge naabritega kontakti luua, kuid olete kindlad, et probleemid võivad olla, andke oma murest teada päästeala infotelefonil 1524 või võtke otse ühendust kohaliku päästekomandoga.