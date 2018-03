"Bonnie ja Clyde'i" tähed ilmusid taas kahekesi Dolby Theateri lavale ning teatasid - sedapuhku õigesti -, et aasta parim film on "Vee puudutus".

Hollywoodi legendid Faye Dunaway (77) ja Warren Beatty (80), kes olid mullusel Oscarite jagamisel kuulutanud arveametniku apsaka tõttu välja vale võidufilmi, said nüüd revanšivõimaluse.

Mehhiko režissöör Guillermo del Toro ei suutnud siiski jätta mullusele eepilisele prohmakale viitamata ning kontrollis igaks juhuks võidukaardilt, kas seal ikka on tema filmi pealkiri.

53aastane lavastaja pühendas kõrge tunnustuse noortele filmitegijatele: "See on uks, lööge see jalaga lahti ja astuge sisse."