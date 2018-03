Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär ja riigikogu liige Kalvi Kõva ei näe põhjust paanikaks, kuigi erakonna reiting on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele.

"Paljud erakonnaliikmed on Ossonovskit ja tema juhtimisstiili tunnustamas, toetust tuleb ja me oleme õigel teel. Paanikaks põhjust ei ole," ütles Kõva esmaspäeva hommikul "Terevisioonis", vahendab ERR-i uudisteportaal.

Peasekretär, kellel on võtmeroll erakonna valimistele viimisel tunnistas, et kuigi tema hinnangul on valitsus iga inimese väärtustamisel palju, siis pole osatud omi otsuseid piisavalt kommunikeerida ning ees seisab selgitamise aasta.

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi langes Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus veebruaris kaheksale protsendile, mis on erakonnale madalaim näitaja alates 2010. aastast.